Зампредседателя парламента Ирана посетит Азербайджан

Первый заместитель председателя парламента Ирана Масуд Пезешкиан прибудет в Азербайджан в понедельник. Об этом сообщили Trend в посольстве Исламской Республики, передает Day.Az.

Как отметили в посольстве, Пезешкиан 21 сентября примет участие в мероприятии, посвященном 100-летию Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Отметим, что в мероприятии будут участвовать парламентские делегации 150 стран. Для участия в мероприятии в Баку приедут, в том числе, председатели парламентов 14 стран, 13 стран будут представлены зампредами, а 11 - на уровне межпарламентских рабочих групп.

Милли Меджлис - орган, осуществляющий законодательную власть в Азербайджане, является однопалатным парламентом и преемником Национального Совета Азербайджанской Демократической Республики.

Депутаты Милли Меджлиса избираются на основе мажоритарной избирательной системы в ходе всеобщих, равных и прямых выборов путем свободного, личного и тайного голосования.

Милли Меджлис состоит из 125 депутатов, которые избираются на пять лет. Нынешний состав парламента был избран 1 ноября 2015 года.

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