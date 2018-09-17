Глава минобороны Азербайджана прибыл в зону военных учений - ФОТО

Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в зону проведения учений для руководства ими. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр обороны и руководство министерства посетили бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, установленного на территории воинской части, возложили цветы и отдали дань уважения его памяти.

Затем согласно сценарию учений, проводимых на различных полигонах и учебных участках, Гасанов заслушал доклады о поставленных целях и задачах.

Министр обороны еще раз довел до командно-начальствующего состава и участников учений задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед азербайджанской армией, и дал соответствующие указания в связи с организацией и проведением широкомасштабных оперативно-тактических учений.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова 17 сентября начались широкомасштабные оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск, а также объединений и соединений азербайджанской армии.

К учениям, которые продлятся до 22 сентября, привлечены свыше 20 тысяч военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, более 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 единиц истребительной и бомбардировочной авиации, до 20 единиц армейской авиации различного назначения.

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