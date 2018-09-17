Пашинян как лицо армянского идиотизма

Безудержная демагогия и игра на публику, выдаваемые за оптимизм, иногда перешагивают грани буффонады и напоминают полный идиотизм.

Увы, нынешний глава правительства Армении Никол Пашинян, грубо нарушая им же самим данные армянам обещания, слишком быстро превращается в уличного капуцина.

Хотя столица Армении вкупе с городами и весями страны за всю свою историю не видели подобного политического двурушничества с дурновкусием балаганщины и примитивными ужимками исполнителя.

Фатум Армении опять играет с ней злую шутку, привнося в местную политику крики о спасении, наглую ложь о бравой армии и, что является самым трагичным в этой истории, достойной скороспелым пьесам Лопе де Веги - необратимость скатывания в пропасть разума, где вот уже который месяц бултыхаются вера, надежда и чаяния армян.

Армянская политика в очередной раз доказала, что можно быть милым и умным мальчиком, прекрасно учиться в школе, отлично пройти курс университетских наук, стать скандальным главным редактором, получить мандат депутата, подвизаться около бывшего президента, выдавать себя за радетеля и спасителя нации, превратиться в марионетку большой игры - и после нескольких лет исправного посещения политтусовки превратиться в идиота.

Как показывает исторический опыт, именно абсурдные или даже, сказать точнее, идиотские идеи как раз легче всего овладевают умами масс. Что Пашинян и доказывает - изо дня в день, неустанно, как бы выполняя однажды данный кому-то за что-то обет.

Но, зная Пашиняна, иногда просто поражаешься, как он умудряется извратить смысл невыгодной ему информации! Чтобы выдрать фразу из контекста, переврать ее и свалить с больной головы на здоровую, нужен несомненный талант партерного клоуна.

... "Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна был призван в армию в начале июля этого года и теперь уже официально служит в армии республики". Таковы были громогласные реляции в СМИ Армении, когда отпрыск главы армянского правительства с большой помпой был отправлен на военную службу.

13 августа Пашинян опубликовал на своей страничке в Facebook фотографию сына Ашота, запечатленного в момент военной присяги.

И невдомек было премьеру Армении, что многочисленные фотографии его сына, якобы призванные поднять патриотических дух армян - как же, ведь сам премьер отправил сына служить, поди ж ты, как самый простой гражданин - и, самое главное, утешить кривобокое альтер-эго отца-премьера, на самом деле превратились в неопровержимые факты, свидетельствующие об оккупационной политике Армении и милитаристских стремлениях новоделов-шовинистов во власти этой страны.

Никол Пашинян якобы был неимоверно горд самим фактом, что якобы его сын был отправлен на передовую.

"Мой сын на передовой, в окопах, среди своих ровесников. Он ничем не хуже и не лучше своих сверстников, молодых граждан Армении", - Пашинян изгалялся на своей фэйсбучной странице. Мол, видите, армяне добрые, не пожалел ради Родины единственного сына.

По замыслу армянского агитпропа, матери-армянки должны были всплакнуть, а отцы - вытерев скупую мужскую слезу, хриплым от волнения голосом сказать: "Да, наш премьер, цавет танем, такой - самый простой и душевный премьер на свете! Ведь Ашот-джан там, в окопе"

Иррациональность театра абсурда дошло до того, что официальная пропаганда Армении, захлебываясь в слюне квасного патриотизма, выдавала на-гора лозунги-речевки типа "Сын Пашиняна на передовой, Родина может спать спокойно!", "Он отправил единственного сына Ашота в окопы!"

Далее выставлялись фотографии сцен проводов Ашота четой Пашинян - вот они обнимаются и целуются, вот мама с папой едят солдатскую кашку с Ашотом, вот гордый отец ласково теребит остатки волос на бритой налысо голове Ашота, а вот жена Пашиняна грустно машет вслед машине, увозящей болезного Ашотика на передовую.

Писатель Ованес Туманян, которого так чтят армяне, как-то писал: "И вы, армяне, все еще верите этому пройдохе с бегающими глазами, этому шуту, цена которому грош в базарный день?!"

Туманян писал о другом политике, причем чуть ли не век назад.

Но что поделаешь, армяне неукротимы в своих желаниях уповать на очередного спасителя нации, радетеля их судеб. Потому как ни один армянский политик публично не задался вопросом - ни в СМИ, ни в социальных сетях - о том, куда же отправил Никол Пашинян своего сына?!

Если на передовую, то где же вырыт тот злосчастный окопчик, через бруствер которого, наверное, злобно смотрит Пашинян-младший на врага, то есть, на азербайджанцев. На нас с вами. Тот окоп в Армении, на границе с Азербайджаном? Ан нет, всплескивают руками лакеи армянского агитпропа - окоп, оказывается, на передовой, в Азербайджане.

Тем самым, власти Армении официально признали факт оккупации 20 процентов территорий Азербайджана и то, что части ВС. Армении находятся на этих землях в качестве экспедиционного корпуса. А о мифической "армии Нагорного Карабаха", о которой так любят говорить руководители, политики и СМИ Армении, на самом деле нет - есть только вооруженный сброд под командованием офицеров ВС Армении, кои управляют этими придаточными "подразделениями" согласно приказам и циркулярам Минобороны.

Если перевести суржик армянских СМИ на русский, то выясняется, что сын Пашиняна служит в одной из воинских частей в Нагорном Карабахе, где опять же, судя по восторженным лозунгам армянских журналистов, тянет армейскую лямку сын министра обороны Давида Тонояна.

Для самого Пашиняна-старшего на примере сына нужно было показать общественности, что он верен своим обещаниям и никаких привилегий не будет ни для кого, включая членов его семьи - именно для этого на сборном пункте находились представители СМИ. У них тоже - "все как у людей".

Напомню, что премьер Армении на сборном пункте специально держался немного отстраненно, общаясь, в основном, с министром обороны и другими призывниками. Тем самым Пашинян показывал, что в качестве главы правительства - все для него одинаково равны.

Как же, сын первого лица шел служить. При этом сын Пашиняна якобы написал заявление с просьбой направить его в Карабах. Он якобы также сказал, что не ждет и не хочет привилегированного к себе отношения. Примерно о том же журналистам сказал и Пашинян-старший.

Понятно, что это отношение будет. Офицеры тоже не роботы, забыть фамилию сына премьера они не могут, да и вряд ли им это позволят.

Да и на передовой Ашот Пашинян не служит - ныне он находится в Ереване, на даче семьи и, только получив команду для очередной съемки "на передовой", сына премьера увозят в Нагорный Карабах.

Армянские офицеры сетуют, что если бы Ашот Пашиян действительно находился бы на воинской службе, сохранить секретность его места службы, если он будет сидеть безвылазно в особо укрепленном бункере, не получится, а значит, сказали Пашиняну, "противник может начать за ним охоту".

Премьеру Армении все нипочем - лишь бы урвать очередную политическую "победу" на ниве армянского хаоса.

Воскресный спич Пашиняна на митинге на Театральной площади, где он поддержал своего кандидата на выборах в Совет старейшин Еревана, отличался особенным маразмом и оставил в тени все без исключения выверты премьера.

Напомним, что Н.Пашинян "поддерживает" блок "Мой шаг".

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 23 сентября. Список альянса "Мой шаг" возглавляет Айк Марутян, ставленник Пашиняна.

Так вот, находясь на импровизированной сцене, Н.Пашинян опять начал метать громы и молнии в адрес Азербайджана. Точнее, объектом его "атаки" был глава Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам премьера, "ни один азербайджанский родитель не может обвинить Армению в чем-либо, поскольку армянские ВС прибегают к ответным действиям, когда иначе уже невозможно" (!?)

Далее он хриплым голосом сообщил: "Мой сын будет в первых рядах, если они примут решение отправить солдат на смерть. Все армянские солдаты равны, и за каждого солдата власти беспокоятся как за собственного сына".

Очередная ложь, ибо, когда Пашинян, зашедшись в сомнамбулическом экстазе, говорил о своем сыне, якобы находящемся на передовой, его отпрыск, Ашот Пашинян, находился в Ханкенди. Точнее, он приписан к одной из воинских частей Армении в оккупированном Джебраильском районе Азербайджана, расположенной на расстоянии примерно 50 км от линии соприкосновения, и занимается здесь, в основном, бытовыми вопросами. То есть, служит в финансовой службе, в штабе. Несмотря на приписку в этой части, он большую часть времени проводит в Ханкенди.

Как видим, дешевая пропаганда, проводимая в связи с военной службой сына Пашиняна, ничто иное, как очередное примитивное, низкопробное шоу.

Сын Президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар Алиев же по своим физическим качествам и подготовке призван на военную службу в одну из самых боеспособных воинских частей Азербайджана. Армяне прекрасно знают об уровне боевой подготовки этой части Службы Государственной Безопасности Азербайджана; о героизме "бордовых беретов", служащих в данной части. Военчасть, где начал службу молодой Гейдар Алиев, во время боевых действиях против армянских оккупантов, всегда была примером высочайшей воинской выучки и профессионализма. Во время "четырехдневной войны" в зоне Нагорно-карабахского конфликта бойцы этой части СГБ, своим беспримерным героизмом наводили страх на армянских "вояк", принуждая их, покинув окопы и ДОТ-ы, бежать сломя голову, спасая свои жизни.

Проведенная вчера церемония принятия присяги показала, что данная воинская часть является одной из ведущих и самых боеспособных частей Вооруженных сил Азербайджана.

Никол Пашинян в очередной раз выступив с абсурдными заявлениями, касающимися внутренних вопросов Азербайджана, доказал свою случайность на властном Олимпе Армении, всю свою марионеточность.

Не имеющий представления о международных отношениях Пашинян систематически пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана, апеллирует к одному ему известным "принципам и фактам". Что может приблизить его скоропостижную кончину, как политика. Просто в нынешних условиях падение режима Пашиняна невыгодно Азербайджану. Чем дольше в Армении продлится диктатура Пашиняна, тем больше будет проблем у этой страны

Систематическое неумение делать правильные выводы показательно отличает клинического идиота от нормального человека. Пашиян забыл эту максиму,

Он хоть и очень поздно, но должен понять, что если продолжит будуарные возгласы и агрессивные попытки вмешательства, то повторит судьбу диктатора Сержа Саргсяна.

Никол Пашинян заискивает перед западными хозяевами, раболепствует перед Москвой, унижается перед Тегераном - но он не в силах добиться желаемых результатов. И его аномальная власть с маразматической политикой постепенно подводит Армению к краю пропасти.

Азербайджану же остается только наблюдать за агонией нищей страны с потерянными людьми.

Идиотизм простителен, лишь когда он является результатом сочетания генов, а не сознательного выбора.

С Николом Пашиняном же, как говорится, клинический случай...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az