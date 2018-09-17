Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги Масазыр-Новханы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Россией (16-й километр) - Масазыр - Новханы Абшеронского района. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автодороги Баку-Губа-государственная граница с Россией (16-й километр) - Масазыр - Новханы, соединяющей два населенных пункта с населением 75 тысяч человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 1,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.