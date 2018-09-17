Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью развития свободной экономической зоны Алят (далее - Свободная зона) создается рабочая группа в составе:

Глава Рабочей группы:

Валех Алескеров - заместитель председателя Милли Меджлиса

Члены Рабочей группы:

Самир Нуриев - председатель Комитета градостроительства и архитектуры

Керем Гасанов - председатель Государственного комитета по вопросам имущества

Али Абдуллаев - первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий

Азер Байрамов - заместитель министра финансов

Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики

Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов

Сулейман Микаилов - глава Исполнительной власти Гарадагского района

Салех Мамедов - председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог

Горхмаз Гусейнов - председатель ОАО "Азерсу"

Балабаба Рзаев - президент ОАО "Азерэнержи"

Джавид Гурбанов - председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"

Талех Зиядов - генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"

Вугар Ахмедов - заместитель председателя ОАО "Азеришыг"

Акпер Гаджиев - генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"