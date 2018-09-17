Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по развитию свободной экономической зоны Алят. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что с целью развития свободной экономической зоны Алят (далее - Свободная зона) создается рабочая группа в составе:
Глава Рабочей группы:
Валех Алескеров - заместитель председателя Милли Меджлиса
Члены Рабочей группы:
Самир Нуриев - председатель Комитета градостроительства и архитектуры
Керем Гасанов - председатель Государственного комитета по вопросам имущества
Али Абдуллаев - первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий
Азер Байрамов - заместитель министра финансов
Ниязи Сафаров - заместитель министра экономики
Рауф Гаджиев - заместитель министра экологии и природных ресурсов
Сулейман Микаилов - глава Исполнительной власти Гарадагского района
Салех Мамедов - председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог
Горхмаз Гусейнов - председатель ОАО "Азерсу"
Балабаба Рзаев - президент ОАО "Азерэнержи"
Джавид Гурбанов - председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги"
Талех Зиядов - генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт"
Вугар Ахмедов - заместитель председателя ОАО "Азеришыг"
Акпер Гаджиев - генеральный директор Производственного объединения "Азеригаз"Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!