Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности

17 сентября 2018 20:03

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, местные органы исполнительной власти дают разрешение на строительство только при наличии заключения Госкомитета градостроительства и архитектуры о соответствии проекта строительства градостроительным документам.

Кабинету министров поручено с учетом передового международного опыта в течение трех месяцев подготовить предложения по механизму обеспечения соблюдения в архитектурных решениях проектов строительства зданий, на строительство которых требуется разрешение, архитектурного стиля соответствующей территории, и представить Президенту Азербайджана.

Также Кабинету министров поручено в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана.

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