Президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о дополнительных мерах по совершенствованию градостроительной деятельности. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, местные органы исполнительной власти дают разрешение на строительство только при наличии заключения Госкомитета градостроительства и архитектуры о соответствии проекта строительства градостроительным документам.
Кабинету министров поручено с учетом передового международного опыта в течение трех месяцев подготовить предложения по механизму обеспечения соблюдения в архитектурных решениях проектов строительства зданий, на строительство которых требуется разрешение, архитектурного стиля соответствующей территории, и представить Президенту Азербайджана.
Также Кабинету министров поручено в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!