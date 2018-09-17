Азербайджан может получить статус наблюдателя в ШОС

17 сентября 2018 20:07

На заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) рассмотрят вопрос о получении Азербайджаном статуса наблюдателя. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщает МИД страны в понедельник.

Этот вопрос обсуждался на встрече находящегося в Китае министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с генеральным секретарем ШОС Рашидом Алимовым.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества. Мамедъяров подчеркнул, что Азербайджан намерен поднять уровень сотрудничества с организацией на качественно новый уровень, и обратил внимание на важность повышения статуса Азербайджана в организации с партнера по диалогу до наблюдателя.

Стороны также договорились продолжить контакты в дальнейшем.

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