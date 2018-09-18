Призывы из дурдома: Почему Пашинян и его жена говорят на разных языках?

На днях, в резиденции премьер-министра Армении Никола Пашиняна, его супруга Анна Акопян собрала матерей погибших армянских солдат в рамках своей кампании "Женщины во имя мира". Участницы этого собрания призвали женщин в Азербайджане присоединиться к ним, чтобы остановить армяно-азербайджанский конфликт. Супруга премьер-министра Армении призвала азербайджанских женщин присоединиться к этой мирной кампании. "Надеюсь, что ваш голос и наш голос также достигнут азербайджанских матерей, и они тоже будут выступать против войны и за мир".

В отличие от супруги из этой же резиденции, премьер-министр Армении Никол Пашинян в последние дни сделал много воинственных и противоречивых заявлений, которые нанесли удар по мирному переговорному процессу вокруг Карабаха. То он говорит, что Нагорный Карабах должен войти в состав Армении, то - что он не может говорить от имени Карабаха, и что Азербайджан должен вести прямые переговоры с так назыываемыми "карабахскими властями", которых сам за нормальных людей не воспринимает и называет преступниками. Можно, конечно же, поприветствовать мирную инициативу супруги Никола Пашиняна, но почему Анне Акопян вначале не одернуть своего мужа?

Тем более, что призывы и действия премьер-министра Пашиняна все более походят на призывы из дурдома. Трудно представить, но это так: в рамках командно-штабных учений "Шант-2018" в те же дни в Национальном Собрании Армении было принято решение об объявлении войны. "Принимая за основу предложение правительства Армении от 12 сентября "Об одобрении предложения об объявлении войны", руководствуясь первым пунктом ст.118 Конституции Армении и пятым пунктом ст.105 конституционного закона "Устав НС Армении", Национальное Собрание Армении решает объявить войну Республике Азербайджан",- сказано в решении НС Армении. Еще не высохли чернила под призывами к миру Аннны Акопян, ее супруг Никола Пашинян во время предвыборный агитации блока "Мой шаг" на площади Гарегина Нжде в Ереване 16 сентября, под радостный визг толпы, кричал "За последние три дня вооруженные силы Армении убили трех азербайджанских солдат". Его торжественная и победная реляция об убийстве азербайджанских солдат была озвучена на площади Гарегина Нжде, популярного среди примитивно националистически и дашнакомысляших армян. Но надо разочаровать армянских националистов, глава правительства в очередной раз соврал, потерь у азербайджанской стороны не было.

Академик Академии политических наук, профессор МГИМО, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ Андраник Мигранян, говоря, о новом правительстве Армении и Никола Пашиняне, как-то эмоционально заявил: "Охлос, эта чернь, грязь будет диктовать кому и как жить в стране?! Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях!" Чем дальше тем больше всего убеждаешься в правоте этих слов. В условиях усугубления в Армении внутриполитической ситуации, вызванной в первую очередь неумением вывести из кризиса экономику, а также чередой арестов олигархов и членов "карабахского клана", премьер министр Армении Пашинян нарушил и весь процесс мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. B азербайджанском экспертном сообществе наблюдают за агрессивно-оскорбительной риторикой Никола Пашиняна, обрушившего на Азербайджан серию недипломатических заявлений, которая свидетельствует о его слабости, кризисе власти и приближающейся внутриполитической развязке в Армении. Никола Пашинян, оказался мелкой рыбешкой и недальновидным человеком на политической арене Армении, он так и не понял жизненной истины, что "вечное счастье Армении зависит от Азербайджана".

Эльхан Алескеров, директор экспертного совета Baku Network, доктор философии

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