Джеймс Аппатурай: НАТО приветствует вклад Азербайджана в международную безопасность
18 сентября 2018 00:11 196
НАТО приветствует вклад Азербайджана в международную безопасность
Об этом сказал специальный представитель НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в интервью для спецпроекта грузинской телекомпании "STV" "Пограничная ZONA".
"Азербайджан - это наш последовательный партнер. Мы всегда приветствуем их вклад в международную безопасность в принципе и усилия НАТО в Афганистане", - сказал Аппатурай.
Он напомнил, что Азербайджан также предоставлял НАТО транзитные возможности в рамках миротворческой миссии организации в НАТО, а также оказывает поддержку другими путями.
"У нас хорошее сотрудничество, и я рассчитываю на его продолжение", - добавил спецпредставитель.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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