Почему разбушевался Пашинян?

Никол Пашинян разбушевался. Премьер-министр Армении все еще не может прийти в себя из-за позорной прослушки Артура Ванецяна и Сасуна Хачатряна. И, вместо того, чтобы инициировать арест бездарного глава СНБ Ванецяна, он пытается сфабриковать другие дела.

Так, вчера с утра подразделения полиции и Следственного комитета напали на редакцию Yerevan today. Произвели обыск, в конце изъяли компьютеры, жесткие диски. То есть, оставили сотрудников редакции без рабочих средств. И это делает человек, который в свое время основал и редактировал периодическое издание. Если бы кто-то несколько лет назад сделал то же самое в редакции "Айкакан жаманак", Никол Пашинян поднял бы неописуемый шум.

Но это другой случай. Yerevan today ассоциируется с именем Роберта Кочаряна. Именно поэтому шума нет.

Но как бы то ни было, а в сложившейся ситуации нужно было искать не распространителей и организаторов аудиозаписи, а арестовать того, кто совершил уголовно наказуемое деяние. И только после этого искать, кто пролил свет на наглость Ванецяна и Хачатряна.

Но Пашинян так не сделает. На лицо другая тенденция. В последнее время Пашинян то и дело ударяется в примитивизм. Он устраивает публичные, но довольно дешевые "гуляния" по поводу Карабаха. Оно-то ясно из-за чего: Страна этого президента находится в глубокой коме. Потому и требуется отвлечь внимание общества от проблем насущных. Ну о чем ему еще так громогласно говорить? О демографическом дегенератизме? О тотальном исходе - миграции - армян из Армении? Вот и ковыляет Пашинян на хромой лошади ура-патриотизма.

История не зависит от субъективного подхода армян. Кто и как восстанавливал границы, каковы эти границы - не может быть предметом спекуляций. Есть общепризнанные границы и точка.

Кто такие "народ Нагорного Карабаха"? Это не сотни ли тысяч беженцев, которые оставили свои дома из-за того, что Армения оккупировала часть территории Азербайджана? Или называться народом может только армянское население? Других народов не бывает? Оголтелый фашизм.

Пашинян сегодня даже не углубляется в дебри сложных экономических и политических обоснований своих заявлений. Много говорит об инвестиициях, при этом забывая о том, что ни один здравомыслящий бизнесмен не может позволить себе роскошь донельзя рискованного вложения капитала в страну с умирающей экономикой, закрытыми границами и в состоянии войны.

Так что о масштабных финансовых влияниях, способных реанимировать живой труп, каковым сегодня является армянская экономика и речи быть не может пока Армения оккупирует территории Азербайджана.

Сабухи Иманов