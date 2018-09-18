Патриотизм как профессия - армянофил Затулин опозорился в Госдуме

В Госдуме РФ недавно разразился скандал вокруг анонса депутата Натальи Поклонской проверить иностранный бизнес ряда других депутатов Госдумы на предмет коррупции, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Наталья Поклонская сказала о пяти депутатах Госдумы, но фамилии не назвала. Однако независимые источники назвали этих пять депутатов, среди которых, "всплыла" фамилия "великого российско-абхазско-армянского патриота" Константина Затулина.

Константин Затулин позиционирует себя как "русский патриот - государственник" и одновременно "большой друг Армении". Также Затулин отличается ярой грузинофобией и поддерживает процессы в Абхазии и Цхинвальском регионе, объясняя это, в частности, тем, что они, "в отличие от Грузии, не хотят быть в НАТО" и хотят быть не с Западом, а с Россией.

После этого от самого Затулина нужно было ожидать последовательности. Раз ты "против НАТО и Запада" то по идее не должен иметь ни недвижимости в странах Запада и НАТО, ни счетов в западных банках, и не платить там налогов, чтобы не поддерживать "агрессивный блок". Покупай недвижимость "в окрестностях Цхинвала" и езжай туда с семьей отдыхать.

Но оказалось что Константин Затулин "персонально вступил в НАТО" намного раньше Грузии, купив недвижимость во входящей в Североатлантический Альянс Испании. И имеет в Испании не только недвижимость, но и банковские счета, а также любит наведываться туда на отдых с семьей.

Немного странное поведение для "русского патриота" и "врага Запада". Спрашивается, чем ты лучше тогда тех же только стремящихся в НАТО властей Грузии?

Но попытки Натальи Поклонской на заседании Госдумы вывести на "чистую воду" такой "патриотизм" встретили возмущение Константина Затулина. Он с криком начал доказывать, что он "патриот", и что ничего кроме жилья в Испании не имеет. При этом Константин Затулин так и не смог убедить журналистов в том, что помимо недвижимости в Испании у него там ничего нет.

В принципе, информация об испанских активах "русского патриота" Константина Затулина еще раз подтвердила двойные стандарты тех российских политиков, которые годами находились на содержании армянского лобби.

Такие, как Константин Затулин не связывают с Россией будущее свое и своих семей. Они всего лишь "профессиональные торговцы Родиной" и ее интересами.

Если "контакты" с армянской элитой у России были через таких деятелей, как Затулин, то нужно ли удивляться тому, что армянские "братья" и "союзники" сегодня переметнулись от кормившей и защищавшей их России к тому самому Западу, с которым вроде бы еще недавно "боролись".