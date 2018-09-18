Пашинян выбрал Yerevan Today козлом отпущения?

Скандальная аудиозапись с разговором глав СНБ и ССС Армении относительно судьбы "дела Кочаряна" и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова продолжает трясти армянское правительство. Премьер Никол Пашинян в бешенстве, о чем свидетельствуют сделанные им после публикации записи резкие заявления и необдуманные действия.

Вчера СМИ сообщили о наезде на издание Yerevan Today, где были проведены обыски и изъятия.

Главный редактор Yerevan Today Севак Акопян представил детали проведенного в его офисе обыска. Обыски на территории редакции издания Yerevan Today завершились, правоохранительные органы изъяли один компьютер и несколько жестких дисков. Об этом в беседе с журналистами сказал главный редактор Yerevan Today Севак Акопян, передает Day.Az со ссылкой на "Арменпресс".

Об этом он сказал в беседе с журналистами 17-го сентября. По его словам, произошедшее было несколько странным, поскольку несколько дней назад редакция сайта Yerevan.today распространила заявление, в котором опровергла информацию о том, что она первой в республике опубликовала аудиозапись телефонного разговора. Сотрудники редакции отметили, что по чистой случайности они поместили на сайте аудиоматериал 11 сентября, в 14:00, в то же самое время, что и другие армянские СМИ и пользователи интернета.

Главный редактор Yerevan Today Севак Акопян сказал, что собирается созвать пресс-конференцию. "На данный момент могу сказать, что был изъят мой компьютер и жесткие диски других, по их словам, информация на нашем сайте была размещена позже, чем датируется, затем изъяли то, что им было нужно, и ушли",- сказал он.

На вопрос, какова связь Роберта Кочаряна с их сайтом, главный редактор Yerevan Today Севак Акопян уверил, что тот не является владельцем сайта и не имеет к нему никакого отношения.

"Мы намеренно не стали отвечать на данное заявление Никола Пашиняна. Прежде всего, не хотим опускаться до этого уровня. Кроме этого, думаем, что необходимо проявить определенную снисходительность. Ведь после известного выступления премьера на предвыборном митинге в административном районе Давидашен многим стало ясно, что у него возникли определенные проблемы. И эти проблемы требуют не комментариев, а дают повод для беспокойства. Человек является руководителем государства", - сказал, комментируя ситуацию NEWS.am, руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян.

По его словам, эти обыски вызывают множество вопросов, сказал Согомонян, пообещав в ближайшее время, когда выяснятся определенные подробности, вернуться к данному вопросу.

Султан Керим