Банановые фантазии Еревана оказались обманом

Обычно витийствующие, но совершенно не владеющие темой беседы ораторы сразу же начинают искать малейший повод для смены предмета разговора. Точно так же поступает и новый премьер Армении, чьи "революционные" порывы перетекли в плоскость откровенно жульничества и очковтирательства.

Так, армянские СМИ буквально захлебывались от восторга, когда тот 6 сентября в ходе прямого эфира в Фейсбуке заявил, что настало время для стимулирования экономики посредством экономических реформ. Сразу же по заранее спланированному сценарию назначенные политологи и все возможные эксперты стали предрекать Армении судьбу государства-мультимиллиардера. Но на самом деле оказывается, что воз и ныне там, или даже катится по наклонной.

"Финансовая пропасть - самая глубокая из всех пропастей, в неё можно падать всю жизнь", - говорил мечтавший о больших деньгах Остап Бендер.

Статистические данные, приводимые армянскими СМИ, показывают, что даже предмет недавней гордости - бананы - не согласен с заявлениями нового правительства Армении. Если в 2017 году в Армению было импортировано 38 организациями бананов в целом 13,923,690 кг, то в этом году чуть более 14 тонн этих любимых обезьянами фруктов импортировало всего 28-ью организациями. И это на фоне обещанной Пашиняном "борьбы с монополией"! Скорее всего, вылетевшие в трубу 10 импортирующих организаций принадлежали тем, кто в свое время так или иначе перешел дорогу или ему самому, или кому-нибудь из его дефективной команды.

Из списка, предоставленного Комитетом госдоходов, становится ясно, что в Армении по крайней мере в 2015, 2016, 2017 и 2018 гг. монополии на бананы не было и нет, с удивлением констатируют армянские масс-медиа. За что же тогда боролись?.. Монополия существовала лишь в воображении оппозиции, а потом и правительства Пашиняна. Именно по этой причине первым, что сделал новый глава правительства, было удешевление бананов. Не проблема снизить цену на то, что и так никому не нужно и не привлекательно для предпринимателей. А получилось, что и перед народом покрасовался, и свою якобы силу показал.

Не выдерживают проверку и пашиняновские клятвенные заверения в привлечении иностранных инвестиции. Из мириад обещанных миллиардов на данный момент в Армению привлечены всего... 240 миллионов, со смущением пишут армянские СМИ. С мая текущего года еще несколько инвесторов выразили готовность вложить 57 миллионов. Но этот процесс займет несколько лет. Как видно, у новых армянских властей такой авторитет в мире, что даже 57 миллионов им не хотят давать сразу - разворуют на свои "революции".

Так что у нового премьера и его доблестной банды аутсайдеров не получилось даже победить призрак "бананово-сахарной монополии". О каких миллиардах может идти речь?

И вообще, как советуют Пашиняну армянские политтехнологи, хватит уже говорить о дешевых бананов, если не хочет окончательно угробить свой рейтинг. В стране быстро дорожает мясо, а он о бананах...

Заур Мехдиев