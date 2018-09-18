Пашиняна призвали к порядку

Любой власти, будь то революционные или реакционные, для проведения собственной политики всегда нужны деньги. Чем больше денег, тем лучше. Не имея возможности получить их в виде грантов и кредитов, некоторые власть имущие прибегают к откровенному грабежу своих оппонентов. Именно по такому сценарию решил действовать новый премьер Армении Никол Пашинян, решив убить одним выстрелом двух зайцев - достать новые средства для своих ущербных приятелей и получить политические очки в глазах народа.

11 сентября на митинге премьер-министр Никол Пашинян в своем выступлении дал Александру Саргсяну - брату экс-президента Армении Сержа Саргсяна одну неделю на возвращение в бюджет незаконно приобретенных финансовых средств. При этом, премьер сообщил, что у брата экс-президента Армении несколько банковских счетов, и на одном из них хранятся 30 миллионов долларов. Как видно именно эти миллионы не дают покоя Пашиняну и его инвалидной команде.

Как говорил незабвенный Остап Бендер, есть четыреста сравнительно честных способов отъема денег. Но вот Пашинян, похоже, совсем не читал в юности бессмертных романов Ильфа и Петрова, и поэтому сейчас ведет себя как махровый рекетер.

Конечно, ни сам Саргсян, ни его брат не заработали своих миллионов честным путем. Но в любом, хотя бы позиционирующем себя как правовое и демократическое, государстве необходимо соблюдать верховенство закона. Как сообщают армянские СМИ, именно к этому призвал Пашиняна политолог, публицист, член Центрального совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян.

"Если человек виновен, то должна быть доказательная база и судебное решение, иначе тот же самый Саргсян может сослаться на презумпцию невиновности, и будет прав... Подтасовки ничего не принесут хорошего ни Армении, ни власти", - передают слова Гаспаряна армянские масс-медиа.

Также армянский политолог обратил внимание на то, что очень странным выглядит тот факт, что премьер без окончательного решения следствия, без суда и вердикта, призывает Александра Саргсяна вернуть немалые деньги, то есть объявляет виновного еще до вынесения приговора. Или же приговор уже вынесен, осталось только его подтвердить формальной подписью судьи?

Заур Мехдиев