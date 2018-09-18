В Армении ожидают резкого подорожания хлеба

После "революционного" натиска Пашиняна на все стороны экономической и политической жизни Армении страну охватил полный хаос. Цены скачкообразно прыгают вверх, и когда они опустятся и опустятся ли вообще, никто не может дать внятный ответ. Если несколько ранее "революционный" способ управления экономикой ощутило на себе сельское хозяйство, когда 100 тысяч фермеров просто разорились, то на этот раз предчувствие скорой кончины охватило и животноводство.

Как передают армянские СМИ, цена на биологически чистое сырье, то есть на корма животных, повысилась. Причем сразу и на 6%, что очень и очень болезненно ударило по карманам сельских жителей. "Если корм номер 1 был 10 200 драм, сейчас стоит 10 800 драмов, если номер 4 стоил 10 000 драмов, стал 10 600 и т.д.", - передают армянские информационные средства слова возмущенных покупателей.

Как разъяснили армянским журналистам поставщики кормов, подорожание - явление сезонное, но цены опустятся наврядли. Ситуация осложняется и поднятием тарифов на грузинской железной дороге, а армянские власти вместо решения насущных проблем продолжают экзальтировать толпу псевдопатриотическими и откровенно шизофреническими лозунгами.

"Владельцы автомобилей остаются безработными, это раз, во-вторых, хлеб подорожает. Смотрите, теперь пшеница должна прибывать кораблем, верно? А только транспортная себестоимость составляет 80-140 долларов. В каждой тонне, например, если считать по 80 долларов, то это 40 000 драм, 40 драмов в килограмме. По очень грубым подсчетам видим, что хлеб дорожает на 30-40 драмов. Есть такие опасения, которые становятся реальностью. Есть проблема. Если будет так продолжаться, безусловно, еще больше подорожает. Мы месяцами сдерживаем, сдерживаем, сдерживаем, но, в конце концов, бизнесмен ведь не будет работать себе в убыток?", - цитируют армянские журналисты возмущенных поставщиков, которых вовсе не радует ситуация с повышением цен.

Если все останется без изменений и власти Армении не начнут прилагать свои усилия для решения текущих проблем, приведя к власти политика прагматичнее, чем Пашинян, то свиноводство и птицеводство в Армении также прикажут долго жить, как и здравый смысл нового премьера.

Заур Мехдиев