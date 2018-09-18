Администрация Эрдогана: Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу

Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу. Об этом сказали Trend во вторник в администрации президента Турции, передает Day.Az.

"Баку и Анкару связывают не только нынешние экономические и политические отношения, но и культурные и исторические связи. Для Турции Азербайджан являлся и является одним из самых надёжных партнеров", - сказали в администрации.

По мнению источника, Анкара и Баку смогли использовать свой потенциал не только на благо народов Турции и Азербайджана, но в целом на благо региона, и об этом свидетельствуют все энергетические и экономические проекты, реализованные совместно.

"Такие проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Трансанатолийский газопровод (TANAP), являются очень важными для Турции и Азербайджана проектами", - сказали в администрации президента.

Сегодня Турция и Азербайджан являются основными странами трёхсторонних форматов сотрудничества, продолжил источник.

"Отношения Анкары и Баку не ограничиваются только экономическими и энергетическими проектами. Сегодня Азербайджан и Турция являются одними из ведущих стран в регионе, что позволяет им развивать отношения во всех сферах. Анкара намерена расширять отношения с Баку во всех направлениях, в том числе и в сфере оборонной промышленности", - сказали в администрации президента.

Отметим, что сегодня Азербайджан и Турция имеют прочный двусторонний формат сотрудничества, но также у двух стран имеется опыт работы в многостороннем формате.

Турция участвует в большинстве крупномасштабных проектов, осуществляемых Азербайджаном в регионе. Среди них можно назвать проекты трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум. Турция и Азербайджан продемонстрировали свое лидерство при подписании в 2012 году в Стамбуле соглашения по проекту Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющегося одной из важных составляющих проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять азербайджанский газ на мировой рынок.

Летом первый коммерческий газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадает на территорию Турции и в дальнейшем в Европу.

Другим масштабным проектом века является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая обеспечит более активное экономическое и торговое сотрудничество между Анкарой и Баку с привлечением большого потока товаров из стран Центральной Азии в Европу. С запуском железной дороги в ноябре 2017 года время на перевозку грузов сократилось почти вдвое - на 12-15 дней. Как известно, на данном этапе крупнейший грузооборот осуществляется между Европой и Китаем. До введения в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс грузы поставлялись морским путем, и в среднем на это требовалось 25-30 дней.

Кроме того, в прошлом году Турция освободила поставки 42 наименований продукции из Нахчыванской Автономной Республики от таможенных пошлин, а также подписала с Азербайджаном меморандум о преференциальной торговле, который предусматривает введение нулевой таможенной ставки на импортно-экспортные операции.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Турцией в 2017 году составил 2,64 миллиарда долларов, из которых на экспорт в эту страну пришлось 1,37 миллиарда долларов. Товарооборот между двумя странами в 2017 году вырос на 14,8 процента. В январе-июле 2018 года азербайджано-турецкий торговый оборот составил 1,74 миллиарда долларов (рост за год на 19,6 процента).

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