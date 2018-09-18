В Армении началось наступление на свободу слова

Обыск в редакции сайта "Yerevan today" был проведен накануне с многочисленными нарушениями, заявил на сегодняшней пресс-конференции главный редактор сайта "Yerevan today" Севак Акопян, отметив, что адвокат зафиксировал 7 нарушений, передает Day.Az со ссылкой на tert.am.

Во-первых, по словам Акопяна, обыск был начат без адвоката.

"Не могли столько ждать. Через несколько минут после того, как начали обыск пришел адвокат, но они не пускали его войти, заявив, что, он, мол, опоздал, однако после телефонного звонка они разрешили ему войти", - сказал он, добавив, что второму адвокату также только после звонка разрешили войти.

Кроме того, по словам Севака Акопяна, сотрудники ССС в ходе следственных действий все время были на связи с каким-то чиновником, но его имя при нем не называли.

По его словам, правоохранители пришли в редакцию в поисках доказательств того, первыми ли они распространили запись прослушки правоохранительных органов или нет, тем временем как они обыскивали все - материалы, резюме, заявления и прочее.

"Они просмотрели все наши финансовые документы, которые вообще не имеют никакого отношения к этому делу", - сказал он.

Кроме того, по словам главреда сайта, проводящая обыск группа заявляла, что адвокаты в отличие от них не могут входить и выходить из помещения.

Кстати, Севак Акопян заявил, что накануне обыска, начиная с воскресения, на сайт осуществлялись DDos- атаки и они предполагают, что были совершены попытки разместить материалы.

На вопрос о том, обратятся ли они в суд с иском, Севак Акопян ответил: "У них слишком большой улов, могут и не переварить... время покажет, что будет".

По его словам, давления оказываются не только на их сайт, но и в целом в отношении свободомыслия.

"Я наблюдаю в Армении давление на свободу слова", - заявил он.

На вопрос о том, согласен ли он с тем, что все это имеет политический подтекст, и их сайт оказался под прицелом, поскольку является сайтом Роберта Кочаряна, Севак Акопян не согласился.

"После открытия сайта в 2014 г. нас связывали с разными людьми: сначала с Грануш Акопян, поскольку мы находились на одном этаже, затем - с известной компанией, поскольку цвета лого были одинаковыми, а после - с Рубеном Акопяном, поскольку он мой дядя, затем - с Робертом Кочаряном, так как его офис находится в том же здании что и наш. Наша связь, видимо, заключается в том, что мы находимся в одном здании. Директором сайта, его владельцем является Вардан Овнанян. Кочарян не имеет никакого отношения к нашему сайту", - сказал он.

Севак Акопян также добавил, что с Кочаряном, по всей видимости, их ассоциируют, поскольку в последнее время размещали интервью с ним на их сайте.

"Это неправда, всего лишь два интервью было с Кочаряном: первое было давно: он лаконично ответил на основные вопросы, а второе - на следующей день после известной записи прослушки", - сказал он.

Он также отметил, что после обыска конфисковали жесткие диски компьютеров и его компьютер.

Главред сайта также сообщил, что они собираются обратиться в международные и армянские структуры, занимающиеся вопросами свободы слова.