Армянские водители устроили акцию на армяно-грузинской границе

Во вторник водители нескольких десятков армянских грузовиков после полуночи перекрыли дорогу к КПП Баграташен-Садахло, протестуя тем самым против решения правительства Грузии о вводе с 15 сентября запрета на импорт зерновых наземным путем из Грузии в Армению.

Об этом заявила в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am пресс-секретарь Комитета государственных доходов Армении Лусине Мкртчян, передает Day.Az.

"Водители перекрыли КПП на 2-3 часа. На таможенном пункте без каких-либо препятствий разрешили осуществить акцию, поскольку у протестующих не было цели помешать работе таможни", - отметила Мкртчян, добавив при этом, что сейчас КПП открыт.