Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Билясуваре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в городе Билясувар.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в распоряжении говорится, что для строительства нового здания общеобразовательной школы на 1176 ученических мест в городе Билясувар из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству образования будет выделено первоначально два миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе по государственным капвложениям в проекте государственного бюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения строительства нового здания общеобразовательной школы, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.