Президент Ильхам Алиев: Военные парады, посвященные 100-летию Национальной армии Азербайджана и освобождению Баку от оккупации, показали силу, мощь страны

18 сентября 2018 21:09

Военные парады, посвященные 100-летию Национальной армии Азербайджана и освобождению Баку от оккупации, показали силу, мощь страны.

Об этом во вторник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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