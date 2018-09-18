Президент Ильхам Алиев: Военные парады, посвященные 100-летию Национальной армии Азербайджана и освобождению Баку от оккупации, показали силу, мощь страны
18 сентября 2018 21:09 3 515
Военные парады, посвященные 100-летию Национальной армии Азербайджана и освобождению Баку от оккупации, показали силу, мощь страны.
Об этом во вторник сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии автомобильной дороги Захметабад-Бейдили-Хырмандалы-Алиабад в Билясуварском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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