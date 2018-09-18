Президент Ильхам Алиев: Открытие магистральной дороги Баку-Астара - исторический проект, показывает возможности Азербайджана
18 сентября 2018 21:31 1 706
Открытие магистральной дороги Баку-Астара - исторический проект, показывает возможности Азербайджана.
Об этом во вторник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Масаллинского промышленного квартала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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