Президент Ильхам Алиев: Открытие магистральной дороги Баку-Астара - исторический проект, показывает возможности Азербайджана

18 сентября 2018 21:31

Открытие магистральной дороги Баку-Астара - исторический проект, показывает возможности Азербайджана.

Об этом во вторник, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии Масаллинского промышленного квартала, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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