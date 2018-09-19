Серж Саргсян может стать бездомным
"Вопрос касательно особняка 3-го президента РА Сержа Саргсяна заключается в следующем: мы в качестве предложения отправили несколько вариантов в офис третьего президента, но все они были отклонены".
Об этом в беседе с радиостанцией "Свобода" сказал руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян. Передает Day.Az со ссылкой на tert.am.
По его словам, проблемы, на которые указал офис Сержа Саргсяна, связаны с безопасностью.
"Причем, мы попросили их отправить нам свои варианты. Пока нам ничего не было отправлено, и, учитывая то, как затягивается эта проблема, вероятно, она будет иметь следующее решение: мы выберем наиболее подходящую и наиболее адекватную недвижимость по сравнению с предоставленной предыдущим президентам. Предложим ее, и это будет нашим единственным и окончательным предложением независимо от того будут они возражать или нет", - сказал Э.Агаджанян.
Руководитель аппарата премьер-министра сообщил также, что в ближайшие дни они выступят с подобным предложением.
Отметим, что спустя 5 месяцев после своей отставки Серж Саргсян продолжает жить на правительственной даче.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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