Армения получит от Азербайджана еще более сокрушительный удар, чем в апреле 2016 года

Азербайджанская армия всегда будет давать достойный отпор армянскому агрессору. Об этом свидетельствует исход всех столкновений и инцидентов на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении.

Такими выводами на основании анализа текущей ситуации поделился в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Айдын Мирзазаде.

По его словам, в настоящее время азербайджанская армия на порядок сильнее и лучше экипирована, чем армянская. Это доказали апрельские события 2016 года, Гюннутская операция в НАР, недавние столкновения на линии соприкосновения, в которых армянские оккупанты понесли большие потери в живой силе и технике. Так что, слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сказанные им на открытии автомобильной дороги в Билясуварском районе, основаны на объективном соотношении сил.

"Армию нужно кормить, армию нужно вооружать. Но на это не было денег у Саргсяна, нет их сегодня и у Пашиняна. А Азербайджан, интенсивно развивающий экономику, довольно крупные средства вкладывает в повышение обороноспособности. Поэтому жесткие и бескомпромиссные ответы азербайджанской армии на армянские провокационные вылазки вполне закономерны", - отметил депутат.

Сегодняшний режим Армении погряз во внутриполитических дрязгах. Но Азербайджан не позволит кому-либо зарабатывать себе политические очки на вопросе оккупированных территорий, подчеркнул Мирзазаде. Азербайджанская армия сегодня вооружена по мировым стандартам, подготовлена на высоком профессиональном уровне, боевой дух достаточно высок. Поэтому в случае повторения провокаций подобных апрельской, боевые действия примут иной, намного более масштабный характер, и по армянским оккупационным силам будет нанесен сокрушительный удар, считает наш собеседник.

"Чем раньше поймет это руководство Армении, тем лучше будет для армянского государства. И так армянское общество не простило Саргсяну поражения в апрельской четырехдневной войне. В случае повторения этих событий, удар для армянского общества будет намного чувствительнее, чем два года назад. К тому же, дилетантизм Пашиняна, в жизни ни разу не нюхавшего пороху, высмеивается даже самими армянскими военными кругами. Армянскому народу пора понять, что политика Кочаряна, Саргсяна и нынешнего премьера Армении - это не спасение для него, а погибель", - подытожил беседу Айдын Мирзазаде.

Напомним, что, выступая на церемонии открытия дороги в Билясуваре, Президент Ильхам Алиев заявил, говоря об армянских провокациях: "Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя".

Заур Мехдиев