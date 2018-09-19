Армения теряет американский рынок

Завод фольги "Русал-Арменал" - крупнейший экспортер из Армении в США. Но с апреля армянскую фольгу там не берут - из-за санкций против Дерипаски, передает Day.Az со ссылкой на "Спутник-Армения".

Армянский завод фольги "Русал-Арменал" отправляет часть сотрудников в вынужденный отпуск. Сведения об этом подтвердил Sputnik Армения источник, близкий к заводу.

На заводе работает около 670 человек со средней зарплатой около 370 тысяч драмов (около 770 долларов). Из них в вынужденный отпуск могут быть отправлены около 180 человек.

Производство на заводе сокращается, потому что с апреля завод полностью прекратил экспорт в США. Покупатели в Штатах остановили все контракты с армянским заводом после того, как в санкционный список Вашингтона попал миллиардер Олег Дерипаска - крупнейший акционер холдинга "Русал" (которому и принадлежит завод "Русал-Арменал").

В начале сентября министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян, заявил, что с американскими коллегами уже начались переговоры, в том числе при поддержке МИД.

Заметим, долгие годы USAID поддерживало Армению под лозунгом From aid to trade ("от помощи - к торговле"). Иными словами, подразумевалось, что главная цель - не "сажать" Армению на гуманитарную помощь, а сделать ее полноценным торговым партнером.

"Aid" во многих случаях действительно помог орошению, больницам и школам. Но теперь нанесен очень сильный удар по "trade". Потому что большую часть экспорта из Армении в США занимают не фрукты, не лаваш и не компьютерные программы. В 2017 году из каждых десяти долларов, которые Армения заработала на экспорте в США, семь пришлись на алюминиевую фольгу и три - на все остальное.

Экспорт в Евросоюз продолжается. Это и спасает завод от полного закрытия.

Отметим, что в 2017 году экспорт фольги в Штаты составил около 47,2 миллиона долларов.