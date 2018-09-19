Будущий мэр Еревана - аферист?

В каких только выражениях и эпитетах не говорят в Армении о членах команды нового премьера. Практически каждый из них достоин пародии, но больше всего достается будущему мэру Еревана Айку Марутяну. Артист-комик возмущает армян до невозможности. И своими манерами, и глупыми заявлениями, провоцирующими общество на расслоение. Один только раздел граждан на "белых и черных" чего стоит. Не удивительно, что по итогам проведенного недавно в армянской столице соцопроса пашиняновский блок получил наименьшее число голосов.

Как пишет разозленное происходящим издание shame.am, Никол Пашинян слишком высокого мнения о своей команде. Т.е. он хорошо знает, что его команда состоит исключительно из уродов: один писает по ночам и благодаря этому освобождается от армии, другой производит молоко и тем самым спасается от воинской службы, третий - гей-марихуанщик, четвертый - бисексуал-марихуанщик, пятый - невменяемый идиот и так далее. Но все вместе взятые - стопроцентные дегенераты и снобы, уверены авторы shame.am.

Развивая мысль, издание подчеркивает, что, тем не менее, на митингах Никол Пашинян хвалит своих дегенератов и говорит, что якобы они - единственные в Армении, честные и революционные. Например, об Айке Марутяне - приличном Айко - он как-то сказал, что он живет на Северном проспекте и купил эту квартиру честным трудом, тогда как другие жители Северного проспекта получают зарплату в размере 200 тысяч драмов, но имеют квартиры стоимостью в 200 тысяч долларов.

Если Никол Пашинян кого-то хвалит, это означает, что объект восхваления, как минимум, жуткий урод, подчеркивает shame.am. Естественно, приличный Айко не исключение. Оказывается, что он нанес этому государству колоссальный ущерб и расхитил его. Одним словом, аферист-ублюдок. Так, у него было множество компаний, которые либо вдруг банкротились, либо попросту неожиданно закрывались. Одной из них было ООО "Супер мама".

Эта компания, принадлежавшая Айку Марутяну, была зарегистрирована в доме 2 на 5-й улице села Менухи Армавирской области. В этом позорном ООО официально работали 10 человек, но в действительности их было по меньшей мере 50. Понятно, что, имея 50 сотрудников, но зарегистрировав 10 из них, приличный Айко обманывал государство на приличную сумму, в то же время наносил ущерб госбюджету и по части социальных выплат. Естественно, эти мошенничества раскрылись, и приличный Айко отделался выплатой государству незначительных сумм. А сегодня "Кончита Вурст" армянского народа агитирует честность, борется против теневой экономики, забывая, что был зачат и родился, вырос и стал приличным Айко в тени, теперь же стремится стать бедствием на наши головы. Самое безнравственное и подлое в мире - это когда проститутки проповедуют девственность. И до 23 сентября армяне вынуждены быть жертвами этой безнравственности, констатирует армянское издание.

Султан Керим