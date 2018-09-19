В Армении съезжаются богатые геи

В последнее время много говорится о том, что в Армении планируется провести этой осенью международный форум ЛГБТ-христиан. Разумеется, такая новость была воспринята резко и негативно. В соцсетях начало формироваться сообщества пользователей с целью предотвратить это позорное, как пишут армянские СМИ, для Армении мероприятие.

Но решают не соцсети, а власти. И они, похоже, все уже решили.

По информации информационного портала "Пакагиц", в Форуме ЛГБТ-христиан намерен принять участие министр диаспоры Мхитар Айрапетян. Согласно тому же источнику, на форуме ожидается участие нескольких богатых геев армянского происхождения из стран Европы, с которыми Айрапетян желает установить связи.

Издание не знает, насколько достоверна эта информация. Но вот распространенная сегодня в СМИ новость об обыске в офисе инициативы "Защита христианской системы ценностей и традиционной семьи" делает такую возможность вполне реальной.

Координатор инициативы Айк Наапетян связал обыски в офисе организации с ее деятельностью. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом Sputnik Армения.

По его словам, утром 18 сентября в офисе инициативы сотрудники Следственного комитета и полиции провели обыски. Были изъяты телефоны и компьютеры. В решении суда отмечалось, что обыск проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по факту прослушки глав СНБ и ССС.

"В санкции на обыск отмечалось, что мы подозреваемся в прослушивании глав СНБ и ССС и у нас в офисе искали соответствующую технику. Но у нас ее нет, и если бы даже была, среди нас нет экспертов, которые могут это сделать", - подчеркнул он.

Наапетян считает абсурдным обвинения в засекреченности офиса. По его словам, сотни людей бывали в их офисе, в том числе почти все высокопоставленные чиновники, за исключением Никола Пашиняна. Он утверждает, что инициатива действовала и действует строго по закону и никогда его не нарушала.

"Поскольку они знают, что мы не осуществляли прослушки, и у нас нет такой техники, изъяли компьютеры, носители информации и телефоны, чтобы найти что-то, чтобы применить давление", - отметил координатор движения.

"Мы заняты разработкой законопроекта, запрещающего пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Многие депутаты готовы срочно обсудить его в парламенте. Мы нацелились на западные организации, которые лоббировали права гомосексуалистов", - подчеркнул Наапетян.

Казалось бы, две разные новости, но как много между ними общего. По всем признакам, в "прозападной" Армении Пашиняна начинается наступление на традиционную семью.

Султан Керим