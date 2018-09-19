Глупец Пашинян возвращает к власти "карабахский клан"?

Экс-президент Армении Роберт Кочарян ускоренными темпами делает себе предвыборную рекламу и открыто заявляет о своем возвращении в политику. В стране уже многие поговаривают о том, что Никол Пашинян напрасно с ним связался, не рассчитал сил и весовых категорий. Попытки привлечь к ответственности человека, имеющего деньги, поддержку и даже дружащего с главой России, конечно, выглядели жалко и завершились почти что ничем. Все, что сумел сделать жалкий в своих усилиях Пашинян, - это не возвращать основателю преступного "карабахского клана" паспорт, на большее у него сил не хватило.

Зато сепаратист Кочарян, фактически возвращенный "революцией" в политику, куда его десять лет не пускал Серж Саргсян, чувствует себя очень уверенно, раздает интервью, а после поздравления с днем рождения от Владимира Путина его рейтинг в глазах недовольного "народной" властью электората вообще фантастически вырос. Так что Никол Пашинян допустил стратегическую ошибку, желая отомстить за свой арест десятилетней давности экс-президенту. Ему следовало идти к цели постепенно, но новый премьер не политик, а всего лишь кумир площадей.

И вот теперь, военный преступник и вор Роберт Кочарян, вальяжно беседует с российскими журналистами, и по тональности - это интервью не затравленного зэка, а очень уверенного в себе политика и без пяти минут главы Армении.

Со спецкором "Коммерсанта" Владимиром Соловьевым экс-президент говорил как раз в таком тоне.

Новая власть Армении хаотична, не разбирается в экономике, не имеет ясной программы действий. Состав правительства эклектичен, нет ясных геополитических приоритетов, снисходительно описывает он команду Пашиняна.

"Власть сначала может наломать дров, а потом пытается героически их разгребать. Это очевидная картина сегодняшней власти. Непонятно, что это за команда... Есть достаточно яркий лидер, но его неуемное стремление к популизму вызывает серьезное беспокойство... Надо наконец-то начать работать. Думать об экономике, создавать рабочие места, думать о безопасности страны. Я вижу, что сейчас совершенно по-другому ведет себя пресса, сейчас звучат совершенно разные точки зрения на то, что происходит. Месяца полтора-два назад была другая ситуация. Эйфория у одной части общества и оцепенение у той части общества, которая анализирует, думает, понимает последствия каких-то действий, трендов. Сейчас эта часть общества высказывается в полный голос, и, я думаю, это будет продолжаться. В этом плане, считаю, существенную роль сыграла моя позиция. Это тоже факт", - самодовольно поясняет Кочарян.

Экс-президент иронизирует над Пашиняном, отмечая, что ему совершенно непонятно участие армянской стороны на уровне первого лица в саммите НАТО в Брюсселе. Участие для каких-то селфи в коридорах. Что касается его собственных поездок на саммиты Альянса, то, по словам Кочаряна, это были другие времена, Россия с НАТО имела больше программ, чем Армения. А сегодня, "в ситуации, когда разорваны даже контакты, такое подчеркнутое участие - это некий сигнал. Было это сделано из-за недопонимания или намеренно, я не знаю. Но вопросы это вызывает".

Все тем же снисходительным тоном Кочарян замечает, что Пашинян очень обеспокоен по поводу его персоны, и все его митинги наполовину посвящены кочаряновской тематике.

"Что мы получили сегодня? Разделение общества на белых и черных, - бьет Кочарян по самому больному месту. - Отпугнули инвесторов не только собственных, но и зарубежных. Резкое повышение цен на базовые продукты питания, полное отсутствие внятной экономической политики. Никто не знает, что в голове у этих новых членов правительства. Это означает неопределенность, а деньги от неопределенности убегают. Это полная противоположность тому, что было в мое время. И полная противоположность тому, как представляют люди меня в роли президента: определенность, прогнозируемость, порядок, экономический рост"...

Одним словом, Никол Пашинян выпустил из бутылки джина, и как загнать его теперь обратно, не знает ни он, ни его команда.

Зульфугар Ибрагимов