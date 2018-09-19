Эльмар Мамедъяров: Захватническая политика лишает Армению экономического роста
Продолжающаяся оккупация Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана ограничивает развитие широкомасштабного регионального сотрудничества, а также устойчивое развитие региона в целом.
Об этом в среду сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках проведенной Всемирной экономическим форумом "Встречи новых чемпионов", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что эта захватническая политика лишает саму Армению экономического роста и возможностей торговли в регионе.
"Таким образом, мы все еще не можем в полной мере воспользоваться существующим потенциалом нашего региона для перехода к еще более обширному и всестороннему экономическому сотрудничеству", - отметил глава МИД Азербайджана.
Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Будущий мэр Еревана - аферист?
В Армении съезжаются богатые геи
Армения теряет американский рынок
Месси обошел Роналду
-
18 Сен. 21:12 6 985
-
18 Сен. 21:30 4 459
-
18 Сен. 22:56 4 317
-
18 Сен. 21:09 4 195
-
18 Сен. 22:42 3 901