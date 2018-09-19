Заместитель генерального секретаря НАТО посетит Азербайджан

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готемюллер посетит Азербайджан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в ходе визита в Баку 20 cентября Р. Готемюллер проведет ряд встреч с официальными лицами.

Будут обсуждены вопросы развития сотрудничества Азербайджана и НАТО.

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