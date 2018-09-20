Правительству Пашиняна предсказали скорую кончину

Все процессы, протекающие в мире, подчиняются определенным физическим законам. Насколько помнится, еще в средних классах школы на уроках физики ученикам задают задачи по определению силы противодействия. Но вот для некоторых, и что греха таить, значительного большинства наэлектризованного армянского общества простые физические законы, просто перенесенные в плоскость политики, становятся форменным откровением свыше.

Так, недавно армянские СМИ опубликовали статью, в которой предрекают "Правительству согласия" во главе с Пашиняном скорую кончину.

"В мае Национальное собрание утвердило программу правительства, согласилось на пункт о досрочных парламентских выборах. Однако сейчас не исключается, что эти выборы могут не состояться. В любом случае, по этому вопросу Пашинян оказался перед фактом. Дело в том, что в агитационной суете выборов в Совет старейшин Еревана в рядах правительства отношения напряжены до предела, озвучиваются взаимные обвинения и угрозы", - отмечается в публикации.

И это естественно. В космологии есть такое понятие, как энтропия - уничтожение материи, необратимое рассеивание энергии. После прохождения своеобразной "точки невозврата", когда оставшейся энергии становится недостаточно для существования материи, наступает коллапс самого физического существования. Тот же самый процесс наблюдается и в Армении. Первичные лозунги о социальной справедливости, борьбе с монополиями и коррупцией, вера в насквозь лживые обещания политиканов, на которых клеймо ставить негде, - все это рассеяло созидательные силы, которые существовали в каких-то долях процента в армянском обществе. Ныне же приходится расплачиваться за бездумно выпущенную в трубу энергию. Причем в прямом и в переносном смыслах.

Авторы цитировавшегося выше материала пишут, что Пашинян стоит на пути потери своих сторонников.

"По вопросу проведения досрочных выборов ряд депутатов из Республиканской партии Армении (РПА), партия "Процветающая Армения" и блока "Елк" уже заявляют, что могут проголосовать против этого проекта. То есть, если Пашинян инициирует конституционные изменения, то, возможно, не сможет провести их в парламенте", - сообщает газета "Жоговурд" (Народ).

Если проводить дальнейшую аналогию с физическими законами, то "ларчик просто открывается". Произошла смена полярности - бывшим союзникам теперь не по пути. Ведь рыбку легче ловить в мутной воде. Вот и мутят, как могут. А Пашинян с его психопатологическими комплексами им интересен просто как батарейка, для подпитки уже почуявшей кровь хамоватой и безграмотной толпы.

С другой стороны, согласно действующей конституции парламент может быть распущен силой права, если премьер-министр подаст в отставку и новый премьер не будет избран два раза подряд.

"Но и этот сценарий опасен, поскольку в этом случае возможно осуществить "дворцовый перевот". РПА может представить другую кандидатуру и совместно с другими парламентскими силами избрать другого премьер-министра". И чего опасаться? Придет, скорее всего, такой же давно и навсегда закомплексованный, недальновидный политический карлик, интересный лишь как объект исследований психических отклонений, о котором уж точно, не сказок не расскажут, не песен не споют.

Заур Мехдиев