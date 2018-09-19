Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Швыдкого

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Михаила Ефимовича Швыдкого "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за плодотворную деятельность по развитию культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.