Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Швыдкого

19 сентября 2018 18:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Михаила Ефимовича Швыдкого "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за плодотворную деятельность по развитию культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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