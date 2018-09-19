Президент Ильхам Алиев наградил Михаила Швыдкого
19 сентября 2018 18:17 251
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении Михаила Ефимовича Швыдкого "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за плодотворную деятельность по развитию культурных связей между Азербайджаном и Россией.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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