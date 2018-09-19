Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поддержке конкурентоспособного внутренного производства в ненефтяном секторе
19 сентября 2018 18:23 308
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
18 Сен. 21:12 7 455
-
18 Сен. 21:30 4 948
-
18 Сен. 22:56 4 887
-
13:50 4 402
-
18 Сен. 22:42 4 359