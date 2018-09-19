Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о поддержке конкурентоспособного внутренного производства в ненефтяном секторе

19 сентября 2018 18:23

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах по поддержке конкурентоспособного внутреннего производства в ненефтяном секторе.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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