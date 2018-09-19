Президент Ильхам Алиев наградил Гусейна Салтука Дюзйола орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении орденом "Достлуг" главного исполнительного директора проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) Гусейна Салтука Дюзйола за заслуги в своевременном и качественном исполнении проекта.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.