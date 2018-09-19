Президент Ильхам Алиев наградил Гусейна Салтука Дюзйола орденом "Достлуг"
19 сентября 2018 18:32 220
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении орденом "Достлуг" главного исполнительного директора проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) Гусейна Салтука Дюзйола за заслуги в своевременном и качественном исполнении проекта.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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