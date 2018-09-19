Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу работников нефтяной промышленности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы работников нефтяной промышленности орденом "Шохрат", орденом "За службу Отечеству" третьей степени, орденом "Труд" третьей степени, медалью "Терегги" за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности страны.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Другим распоряжением главы государства почетные звания "Заслуженный инженер", "Заслуженный учитель" присвоены группе работников нефтяной промышленности за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также подписал распоряжение о предоставлении персональной пенсии Президента Гасанову Рагифу Ягуб оглу, Нариманову Акифу Али оглу, Оруджеву Низами Наджафгулу оглу, Рамазановой Эльмире Мамед Эмин гызы за многолетнюю плодотворную деятельность в сфере нефтяной промышленности Азербайджана.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.