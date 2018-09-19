Председатель Сената Пакистана прибыл с визитом в Азербайджан

19 сентября 2018 21:59

Председатель Сената Пакистана Мухаммад Садик Санджари в среду прибыл с визитом в Азербайджан для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия Азербайджанского парламента.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Мухаммада Садика Санджари встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.

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