Николаша и медведь: как Пашинян превратился в мультипликационного персонажа

В следующем году исполнится 10 лет, как начался показ российского мультипликационного сериала "Маша и Медведь". Успех этого проекта оказался ошеломляющим. В 2014 и 2016 году он был самым популярным анимационным проектом по поисковым запросам в "Яндексе". Но этот мультипликационный сериал стал безумно популярен не только в России.

"Маша и Медведь" входит в 5 самых узнаваемых мультфильмов в Европе. Более того,в Италии в период 2014-2015 годов мультсериал стал самым популярным. Его показывают телеканалы огромного числа стран мира, включая США, Турцию, Иран, Индию, Китай и Азербайджан. А вот в Армении .ни один телеканал не демонстрирует мультсериал "Машу и Медведь". Является ли этот демарш элементом бунта в форпосте или нет- не так уже и важно.

Дело в том, что в соседней стране скоро могут приступить к запуску мультсериал собственного производства, под названием "Николаша и Медведь". Главным героем которого, как многие уже догадались, вполне может стать действующий премьер-министра РА. Тот самый, который совершает столь смешные и алогичные выкрутасы, что авторам сценария для будущего мультика даже придумывать ничего будет не надо- бородатый истерик им активно помогает.

Вот и на этой неделе он удостоил аудиенции медведя. Произошла эта встреча "без галстуков" на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, посетив который Николаша произнес очередной эпический бред об одномоментной готовности армянской стороны и к миру и к войне. И ведь никто из рядом стоявших, лежавших, пробегавших и микрофон державших не поведал Николаше о том, что наполовину беременным быть никак4 не получается.

Даже в мультфильмах. Тем более- в детских. Так что, нужно или крест снять или штаны надеть. В реальной, опять же жизни, а не в одной из серий мультика. Но, Николаша уже проявил себя в качестве того, кто задался целью скрестить ужа и ежа и доказать всему миру, что два умножить на два равняется не четыре, а пять, а если очень захотеть, то даже шесть. И окружение Николаши, вместо срочного вызова врача, лишь убеждает его в том, что невозможное возможно.

Они же вполне могут превратить факт несанкционированной встречи Николаши с медведем в пропагандистское шоу, в финале которого будет выдан меседж о том, что даже эти обитатели лесов и герои мультфильмов поддерживают политику Пашиняна и его команды. Вот, мол, господа Роберт Кочарян и Серж Саргсян, вам мой ответ! А вы , мол, способны были вызывать радость у медведей?!

Второй президент РА, кстати, может что-то пробурчать в ответ. Например, вспомнить о своей страсти к сафари. Но, там он убивал и было это не в Армении. Кстати, убитых в с сафари Кочаряном животных также можно было бы вписать в обвинения в адрес Седраковича. И для этого даже не будет необходимости собирать очередной митинг в Ереване и начинать трансляцию его в Фейсбук.

Так, с помощью очередного шоу, можно будет отвлечь внимание граждан РА от все растущих социально-экономических проблем, от провалов новой власти по всем фронтам на внешнеполитической арене, от игры в "революцию", у которой есть начало, но нет конца. Эти провалы же уже не только оппоненты Николаши признают, но и его вчерашние сидельцы по одну сторону баррикад.

Признают это уже и армянские СМИ. Они не скрывают своего разочарования по поводу того, что сказка не стала былью. Они уже пинают новоявленного кумира с тем же азартом, что пинали Саргсяна в период , когда конец его правления стал очевидным и неизбежным. К тому же, в армянских СМИ активно рассуждают о том, что война уже неизбежна. Вот и после встречи Николаши с медведем в Карабахе эти разговоры лишь усилились.

Вины медведя в этом нет. Он ведь никогда доселе не видел бородатого популиста. Его видят граждане РА. Причем, в количестве , превышающем все допустимые медициной нормы. Борода и кепка Николаши лезут теперь из всех телевизоров, стиральных машин, микроволновых печей и утюгов в РА. Так что, эта страна уже созрела для демонстрации ей мультфильма про приключения "Николаши и Медведя". Биографии Пашиняна это не навредит. Ей уже ничто не навредит, настолько вся нынешняя и будущая жизнь пока еще действующего премьер-министра РА превращена в один, бесконечный дешевый балаган.

Акпер Гасанов