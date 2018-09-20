НАТО вновь подчеркивает важность мирного урегулирования карабахского конфликта - ЗАЯВЛЕНИЕ

НАТО вновь подчеркивает важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в четверг сказала журналистам заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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