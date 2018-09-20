НАТО вновь подчеркивает важность мирного урегулирования карабахского конфликта - ЗАЯВЛЕНИЕ
20 сентября 2018 08:49 228
НАТО вновь подчеркивает важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Об этом в четверг сказала журналистам заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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