НАТО вновь подчеркивает важность мирного урегулирования карабахского конфликта - ЗАЯВЛЕНИЕ

20 сентября 2018 08:49

НАТО вновь подчеркивает важность мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в четверг сказала журналистам заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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