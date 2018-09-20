В Армении стали чаще воровать еду

В Ереване произошло странное ограбление.

Как сообщает сайт shamshyan.com, 18-го сентября заведующая одного из ереванских ЗАГСов Асмик Арутюнян сообщила в полицию, что неизвестные лица проникли в здание через окно на первом этаже. Злоумышленники похитили сладости, различные напитки и даже тонометр директора.

По всей видимости, вору просто хотелось поесть и померить давление.

Впрочем, кражи еды стали вполне обычным явлением для сегодняшней Армении. И идут на это граждане вовсе не от хорошей жизни.

Как пишет издание Epress.am, если бы не упущения государства и неисполнение им своих обязанностей, возможно, живущая в условиях крайней нищеты уроженка города Сисиан Сюникской области Армении Асмик Саргсян не оказалась бы на скамье подсудимых. А если Кассационный суд не изменит вердикт Апелляционного суда осужденной за кражу женщине, 37-летняя многодетная мать на 5 лет попадет за решетку, а ее несовершеннолетние дети - в детдом.

Одинокая мать с трудом растила четверых детей. И хотя официально она состоит в браке, с супругом они живут раздельно и не общаются. Материальной помощи от него нет.

Саргсян перенесла 6 операций, работает в пекарне. Несмотря на серьезную операцию на колене и запрет долго оставаться в сидячем положении, она печет хлеб с 7 утра до 7 вечера. По причине высокой температуры из-за миом часто бывает кровотечение. Ежедневно в пекарне она получает около $4 и 7-8 хлебов.

Чтобы прокормить детей, Саргсян несколько раз пришлось пойти на кражу денег и еды. В 2015-ом она украла у соседки деньги, сыр и консервированные продукты. Тогда ее приговорили к 4.3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, до истечения которого - в 2016 году - она украла деньги из дома знакомых. Наказание снова было условным, испытательный срок - 5 лет.

За отсутствием в доме еды в 2017 году она украла у подруги 10 000 драмов, фрукты и овощи. Саргсян утверждает, что на самом деле взяла 4000, однако в результате давления со стороны следователя она призналась в краже 10 000, а это уже уголовно наказуемо. В связи с оказанием на нее давления она обращалась в Специальную следственную службу, но дело было закрыто. Она обратилась за обжалованием этого решения.

Суд первой инстанции приговорил ее к 6.5 годам, при этом было учтено, что еще до истечения испытательного срока она совершила тот же проступок. В 2018 году Апелляционный суд изменил наказание и приговорил Саргсян к 5 годам лишения свободы.

Ситуацию в беседе с Epress.am прокомментировал адвокат Мушег Шушанян, заметив, что в случае с Саргсян государство не выполнило своих обязательств.

"Речь о нарушении основополагающего права Асмик Саргсян и ее детей на достаточное питание, обеспечении государством питания и неоказании необходимой помощи. Также государство не обеспечило реализацию Асмик Саргсян и ее детьми с проблемами со здоровьем права пользоваться минимальным доступным уровнем медицинских услуг", - заявил Шушанян.

Султан Керим