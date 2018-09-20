Председатель Народного Собрания Болгарии примет участие в заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента

19 сентября председатель Народного Собрания Болгарии Цвета Караянчева прибыла с визитом в нашу страну для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Цвету Караянчеву встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.