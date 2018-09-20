Председатель Палаты представителей Боснии и Герцеговины прибыл в Азербайджан

20 сентября 2018 10:42

19 сентября председатель Палаты представителей Боснии и Герцеговины Младен Бошич прибыл с визитом в нашу страну для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия азербайджанского парламента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Младена Бошича встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова и другие официальные лица.

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