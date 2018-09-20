Теряющий популярность премьер Армении стал объектом насмешек

Олигарх и лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян превратился в своеобразный индикатор состояния политического поля Армении. То он с одними, то с другими, то вдруг уходит в подполье, пропадая со страниц СМИ. Одним словом, Царукян ведет свою игру, а политические силы усиленно пытаются ее разгадать и заполучить олигарха в сторонники. До последнего времени везло в этом плане Николу Пашиняну. Но "революционный" премьер радовался рано - олигарх все правильно рассчитал и дождался падения имиджа Пашиняна, чтобы вновь начать свою игру. И вот уже СМИ сообщают, что на приближающихся выборах в мэрию Еревана партия Царукяна, согласно соцопросам, может получить большинство, оставив далеко позади блок любителя уличной дипломатии.

А на днях, как пишет газета "Грапарак", между Гагиком Царукяном и Сержем Саргсяном состоялась встреча и беседа. Встреча проходила "подальше от глаз" - в Цахкадзоре. Изданию не удалось выяснить содержание беседы, однако нет сомнений, что говорили они не о погоде и не об урожае помидоров.

Аналитики не исключают, что Царукян планирует выйти из пашиняновской игры и хочет создать свою партию. Премьер допускает слишком много ляпов, чтобы надолго удержать популярность, которая могла бы очень пригодиться олигарху. А непопулярный Пашинян ему не нужен.

Как отмечают сегодня армянские СМИ, четыре месяца - достаточный срок для того, чтобы утвердиться в качестве реальной дееспособной политической силы. В то же время за это время можно все потерять - пост, сторонников и веру общества. Нынешнее отношение к Пашиняну в корне отличается от того, каким оно было в мае и начале лета. И что характерно, к изменению ситуации так называемая "контрреволюция" не приложила никаких усилий. Пашинян сделал все сам.

Видны изменения "климата" и по публикациям в СМИ. Первые месяц-два после переворота медиа либо обливались слезами умиления, либо молчали. Теперь же журналисты выдают все увеличивающиеся порции критики в адрес новых властей и даже больше - над героем толпы Николом Пашиняном начинают открыто издеваться. И это несмотря на страх, который сеют в обществе его неадекватные заявления и открытые угрозы. Вот, например, комментируя пашиняновские, мягко говоря, реформы, "Спутник-Армения" замечает, что о подешевевших бананах и сахарном песке уже пишутся юмористические скетчи и фельетоны, а немного перефразируя старый анекдот, можно сказать, что бесплатной осталась лишь лапша, выдаваемая из эфира государственных телеканалов.

Постепенно переходят в лагерь критиков и его бывшие сторонники. Вовремя "соскочили" дашнаки, все чаще критикуют премьера соратники по партии Арам Саркисян и Эдмон Марукян. А тут и Царукян, благодаря которому, собственно, Никол Пашинян получил 8 мая власть, а не по шее, взял противоположный крен.

Кстати, некоторые уже публично обращают внимание на ненормальное эмоциональное состояние премьер-министра, который совершенно растерян, неадекватен и сам уже не ведает, что несет и кого на какую должность назначает. Как, например, не без иронии заметила соратница Царукяна Наира Зограбян, эмоциональное состояние премьера оставляет желать лучшего. Правда, она постаралась сгладить впечатление, объяснив нездоровье премьера его бездарной командой, за которую он должен работать.

Тем не менее, наблюдатели не сомневаются, что высказанное Зограбян мнение принадлежит и ее патрону, и, соответственно, партии в целом.

Зульфугар Ибрагимов