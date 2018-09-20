Когда Никол Пашинян удерет из Армении

Никол Пашинян вчера был в своей стихии: митинговал в административном районе Малатия-Себастия.

Поскольку в последние дни новых прослушек распространено не было, то по наблюдению экспертов, его психика была несравненно спокойна. Но, тем не менее, он снова говорил от имени народа, отождествил себя со всем армянским народом, сравнял свою волю со всенародной.

"Теперь уже говорят, не считаем внеочередные выборы целесообразными, т.е. хотите сказать, считали ли целесообразным мое избрание премьер-министром? Целесообразным должен считать народ. Кто вы такие?" - сказал на митинге Никол Пашинян, фактически обращаясь к депутатам парламента.

И вот вице-спикер армянского парламента, республиканец Эдуард Шармазанов парировал Николу Пашиняну.

Шармазанов сказал, что Пашинян спутал себя с армянским народом. В Армении нет и не может быть какого-либо деятеля, включая Никола Пашиняна, который может говорить от имени всех граждан Армении.

"Если ты не в курсе, сообщаю, тебя избрали депутаты парламента. Тебя избрали не 1 мая, а 8 мая. Если бы тебя избирали не депутаты, ты был бы провозглашен премьер-министром Армении не 8 мая, а 1 мая", - пишет Шармазанов, при этом подчеркивая, что в Армении действует Конституция, а не диктатура Пашиняна или его электората, и все процессы должны быть исключительно в рамках Конституции.

А согласно Конституции, гарантирован принцип разделения власти, и законодательный орган - не придаток правительства, а Пашинян и правительство подотчетны законодательному органу.

Шармазанов еще сказал, что депутаты парламента, каждый из 105, за любую законодательную инициативу проголосуют так, как продиктуют их совесть или убеждение, а не Пашинян или его сторонники.

"Пашинян, на этой планете были в тысяча крат более сильные и имеющие более высокую легитимность деятели, которых погубили высокомерие и непогрешимость. Пока есть время, извлеки из истории уроки, потом будет поздно", - сказал Эдуард Шармазанов.

Армянские СМИ от себя еще добавили, что премьер-министр Никол Пашинян создал в мировой истории первый режим, единственное и самое точное название которого - ублюдократия и он один из немногих руководителей в мире, руководствующийся в кадровых вопросах такими критериями, как, святотатство, сексуальная извращенность, психические заболевания.

Одним словом, саргсяновские республиканцы выходят из цейтнота, и идут войной на Пашиняна.

И теперь многие ожидают, когда Никол Пашинян удерет из Армении.

Сабухи Иманов