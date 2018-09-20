МИД Армении признал дипломатический провал Еревана

О том, что анонсированная два месяца назад Ереваном встреча премьера Армении с президентом США не состоится, уже сообщалось. Армянские СМИ получили эту информацию из информированных источников за океаном.

А сегодня ее подтвердил и министр иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Встреча премьер-министра Никола Пашиняна и президента США Дональда Трампа в рамках 73-ей сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не состоится, заявил он журналистам. По его словам, такая встреча требует больше времени на подготовку.

Как сообщает verelq.am, "Армения находится в постоянном контакте с американскими коллегами, работают по разным направлениям. Но ожидать в Нью-Йорке встречи не стоит".

Фактически Мнацаканян признал дипломатический провал новых властей Армении, слишком уж самоуверенно высказывавшихся о якобы поддержке Еревана Вашингтоном и симпатиях к Пашиняну в белом доме. Попутно глава МИД, являющийся опытным дипломатом, ненавязчиво указал главе правительства на то, что встречи на таком уровне - дело не быстрое и не стоило рассчитывать, что принятые порядки будут изменены ради главы Армении.

Напомним, что оппозиция уже вдоволь поиздевалась над сложившейся вокруг "встречи с Трампом" ситуацией. Заместитель председателя РПА Армен Ашотян дал новоиспеченному премьеру ряд советов, в частности, посоветовал никогда не запрягать телегу впереди лошади, так как дипломатия это "не сфера для внутренних эйфорических, послереволюционных информационных манипуляций". А еще - никогда не раскрывать ту лоббистскую работу, которая проводится в связи с внешнеполитической повесткой Армении. "Не было необходимости горделиво и патетически тиражировать обращение более 40 американских конгрессменов в связи с организацией встречи с Трампа и Пашиняна", - заявил он.

Султан Керим