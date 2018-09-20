Маразм крепчает - крокодил как двигатель армянской экономики

Есть такая поговорка: "из огня да в полымя". Это означает, что из одной беды накуролесившее лицо попадает в еще более неприятную ситуацию. Похоже, новые власти Армении решили, что новое - это хорошо забытое старое, и ударились в разведение крокодилов. Отметим тут же, что ранее они с таким же успехом разводили страусов, которых никто не покупал.

Армянские СМИ сами недоумевают над подобным, вообще не вписывающимся в систему координат экономической логики решением властей постреволюционного сумасшедшего дома под названием Армения. Безумие стало отличительной чертой новых полуинвалидных властей этой противной Фортуне страны.

Армянский сайт panorama.am приводит слова Анаит Восканян, у которой никак не получается понять, что за мудреные ходы начало делать руководство Армении. Причем, по мнению государственных мужей Армении, именно крокодил, несчастное земноводное, станет толчком для процветания дышащей на ладан армянской экономики. Ранее, напоминаю, это были страусы.

Для реализации новых шизофренических идей армянские чиновники даже отказались от бананов, столь любимых обезьянами и даже ставшими для нового армянского премьера символом борьбы с монополией. По мнению Анаит Восканян, кретин, занявший место губернатора Араратской области, решил таким образом отличиться на фоне не менее болезной команды нового премьера.

И о чем думает вместо этого губернатор? Раз уж минимальная пенсия будет повышена до 25 500 драмов, давайте хранить эту сумму в кошельках из крокодиловой кожи? По всей вероятности. Другого объяснения сложно найти.

Есть еще небольшой вопрос: чем собирается кормить своих крокодилов губернатор? Дорожающими зерновыми? Картофелем, который сравнительно дешевле, чем мясо? Мясом, которое собираемся экспортировать в Эмираты? Безоарийскими козлами? Севанской форелью? Раками? Возможно, мясом крокодила, которое в Новом году так нормально и не пошло в расход...

Вот только озабоченный развитием экономики губернатор должен был понять, что для кормления крокодила мясом крокодила нужно также прокормить и того...

Восканян задается многими вопросами, но ответа на них найти не может, что не удивительно - принципы мышления психически нездоровых особей лежат в иной системе координат. Что это за программа, в какую часть отечественной всеобщей экономики она умещается? И нужно сказать, что это вовсе не изначально обреченная на провал программа, а курьез, насмешка - в адрес армянского фермера. Гражданина РА. Что сказать? У кого требовать? - возмущается автор цитируемой статьи.

Учитывая сильный эмоциональный фон, видный в задаваемых Восканян вопросах, сам собой напрашивается ответ - крокодилы, кайманы, аллигаторы, почившие в бозе страусы, утконосы, ехидны и даже летучие собаки и обезьяны не спасут благополучно умирающую экономику страны, ставшей посмешищем для всего мира. Единственный выход для Армении и особенно для реально настрадавшегося от своих бездарных властей армянского народа - как можно быстрее пройти курсы психологической помощи для избавления от внушаемых десятилетиями ложных воспоминаний о мифической "Великой Армении", начать жить реалиями сегодняшнего дня, отказавшись от оккупационной политики. И тогда не нужны будут ни крокодилы, ни страусы, ни другие диковинки животного мира, - Азербайджан сможет оказать вспомоществовании воскрешению армянской экономики, ведь, говорили мудрецы древности, повинную голову меч не рубит.

Заур Мехдиев