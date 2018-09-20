Болгария проявляет большой интерес к реализуемым Азербайджаном глобальным проектам - ФОТО

Болгария проявляет большой интерес к реализуемым Азербайджаном глобальным проектам.

Об этом в четверг было сказано во время встречи премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова с председателем Национальной Ассамблеи Болгарии Цветой Караянчевой, находящейся с визитом в стране для участия в торжественном заседании по случаю 100-летия парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Премьер-министр сказал, что между Азербайджаном и Болгарией существуют крепкие дружественные связи, и добавил, что эти отношения достигли уровня стратегического партнерства.

"Политические отношения между Азербайджаном и Болгарией сегодня находятся на высоком уровне. Наши страны также успешно сотрудничают в рамках международных организаций. Конечно же, межпарламентское сотрудничество также играет важную роль в расширении наших связей", - добавил Новруз Мамедов.

Премьер-министр коснулся торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией и отметил, что в течение восьми месяцев этого года торговый оборот между двумя странами значительно вырос. Премьер-министр также сказал, что на очередном заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией в Софии планируется обсудить ряд важных вопросов.

Председатель Национальной Ассамблеи Болгарии Цвета Караянчева поздравила Новруза Мамедова с назначением на должность премьер-министра и выразила признательность за приглашение участвовать в торжествах по случаю 100-летия парламента Азербайджана.

Караянчева сказала, что взаимная деятельность парламентов двух стран играет важную роль в развитии связей между Азербайджаном и Болгарией.

Председатель Национальной Ассамблеи Болгарии отметила, что ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс является важным событием, и добавила, что Болгария проявляет большой интерес к этому проекту.

В ходе беседы было отмечено особое значение проекта "Южный газовый коридор", состоялся обмен мнениями по вопросам строительства Интерконнектора Греция-Болгария.

В ходе встречи были обсуждены возможности сотрудничества в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности, туризма и гуманитарной области, инвестиций и реализации совместных инфраструктурных проектов, а также в других направлениях, представляющих взаимный интерес.

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