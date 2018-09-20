Хикмет Бабаоглу: Пашиняна может ждать участь хуже, чем его предшественников

Никол Пашинян, прибравший к рукам после апрельских событий власть в Армении, своими бредовыми заявлениями и абсурдными претензиями к Азербайджану действительно доказал, что не способен подняться выше уровня "уличного политика".

Об этом, как передает Day.Az в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Хикмет Бабаоглу.

По его словам, Азербайджан в течение этого периода вел себя сдержано и хладнокровно и еще раз продемонстрировал уверенность в своей военно-политической силе.

Бабаоглу добавил, что во время апрельских боев 2016 года большинство населения Армении готовилось покинуть страну.

"Чтобы остановить азербайджанскую армию, их политики молили все страны о помощи. Теперь Пашинян, надоевший всем своей политической болтовней, с помощью уличной политики стремится сохранить в своих руках власть. А если не получается, то он, чтобы уменьшить агрессию населения, превращает антиазербайджанские заявления в свой политический щит", - сказал депутат.

Бабоглу отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Билясуварский район еще раз напомнил стране-оккупанту Армении об апрельских боях 2016 года, боях в Гюннуте в нынешнем года и напомнил врагу о силе азербайджанской армии.

Депутат привел слова Президента: "Мы и впредь в нужное время будем давать им веский отпор. Враг знает, что ему не устоять перед нами. Смотрите, несколько дней назад в результате их вооруженной провокации произошло столкновение на армяно-азербайджанской границе, наши солдаты проучили их так, что вряд ли в ближайшее время они придут в себя".

"Было бы лучше, если бы Пашинян взамен бредовых заявлений учел эти решительные шаги азербайджанской стороны и задумался об освобождении азербайджанских земель от оккупации. В противном случаев его может ждать участь хуже, чем его предшественников", - отметил Бабаоглу.