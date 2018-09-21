Председатель Великого национального собрания Турции находится с визитом в Азербайджане

21 сентября 2018 06:56

Председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым прибыл в четверг с визитом в Азербайджан для участия в торжественном заседании, которое пройдет по случаю 100-летнего юбилея парламента Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Бинали Йылдырыма встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Алескеров и другие официальные лица.

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