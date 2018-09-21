В Ереван прибыл Пзо - готовится очередная бандитская сходка?

Известный в криминальном мире "вор в законе" Армен Казарян по прозвищу Пзо прибыл в Ереван, сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

По данным издания, 54-летний Пзо прибыл в аэропорт "Звартноц" из США. Казаряна встречали его родные и друзья, сообщается на сайте.

По разным данным, в криминальной истории Армении Казарян оставил определенный след, возглавляя одну из группировок, занимающихся контрабандой наркотиков, рэкетом и грабежами.

В 1989 году Пзо в первый раз угодил в колонию за сопротивление сотрудникам милиции. Срок был небольшим и вскоре Казарян оказался на свободе, продолжая руководить своей группировкой. Сфера его деятельности распространилась на незаконный оборот огнестрельного оружия и драгоценностей. Помимо этого его группировка стала похищать людей с целью дальнейшего выкупа, пишет mzk1 - сайт, специализирующийся на новостях криминального мира.

Российское издание "Преступная Россия" еще более углубилось в биографию армянского авторитета. "Вор в законе" Армен Казарян (Пзо) 1964 г.р. был "коронован" в 1991 году в Ростове-на-Дону. Однако "прославился" задолго до этого как лидер крупной организованной преступной группировки в Ереване, сообщает сайт. В России Пзо подозревают в организации убийства армянских "воров в законе" Або и Левы, расстрелянных на трассе Ростов-Москва в декабре 1993 года. В 1995 году он сам едва не погиб в Москве, когда снайпер застрелил стоявшего рядом с ним криминального "авторитета" Ишхана Саркисяна. С 1996 года Казарян проживает в США. По некоторым данным, Пзо дружен с братом экс-президента Армении Сашиком Саргсяном и курирует в США его бизнес-проекты, в том числе и девелоперскую компанию "Глендейл Хиллз", занимающуюся строительством в Калифорнии.

Поселившийся в 1996 году в Глендейле Армен Казарян практически сразу вошел в число лидеров "Армянской силы". Вместе со своими подельниками Робертом Терджиняном и Давидом Мирзояном организовал мошенническую сеть, состоявшую из 118 фиктивных клиник в 25 штатах. Кроме $163 млн Medicare порядка $50 млн потеряла социальная здравоохранительная программа для людей с ограниченными финансовыми возможностями Medicaid. По некоторым данным, часть средств, похищенных Пзо в результате махинаций со страховками в США, уходила за океан, в "общак" клана Деда Хасана. Также сообщалось, что долю похищенных средств Пзо и его сообщники предположительно легализовали в Армении, скупая элитную недвижимость с помощью незаконных нотариальных актов и коррупционных связей, однако официально армянская сторона эту версию неоднократно отрицала.

Когда афера с медицинскими страховками была раскрыта ФБР, обвинения в финансовом мошенничестве, рэкете, отмывании денег и нелегальной торговле табачными изделиями были предъявлены в общей сложности 78 фигурантам дела. Казаряну грозило пожизненное, но он пошел на хитрость и признался в рэкете, за что получил в 2013-м всего 37 месяцев.

Теперь известный преступник прибыл в Ереван. По мнению наблюдателей, визит не случаен и может быть связан с последними зачистками среди местных авторитетов. Не исключается также, что вслед за Пзо в Ереван подтянутся и другие криминальные элементы. Ведь Армения всегда ценилась в криминальном мире постсоветского пространства как комфортное место для сходок.

Султан Керим