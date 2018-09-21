"Ты - худший" - неожиданно жесткий ответ премьеру Армении из парламента

Идущие в Армении процессы завели в тупик провозглашенные в дни переворота Николом Пашиняном идеи "единства, любви и справедливости". Армянское общество и политическое поле все больше расслаиваются, и ни о каком единстве речи быть не может. Что же касается всеобщей любви и справедливости, то сам новый премьер успешно похоронил эти начинания.

Между тем, ухудшение ситуации развязывает языки оппозиции, которая, как видно, не намерена больше терпеть хамства и высокомерия, а также угроз новоиспеченного премьера. На днях Пашинян снова пригрозил противостоящим ему парламентским силам "народным гневом". На что сразу получил неожиданно резкий ответ от РПА. Озвучивший его вице-спикер Эдуард Шармазанов был настолько зол, что называл главу правительства на "ты".

В Армении нет и не может быть политического деятеля, который может выступать от имени всех граждан Армении. Об этом в беседе с Новости Армении - NEWS.am заявил пресс-секретарь Республиканской партии Армении, вице-спикер Национального собрания Эдуард Шармазанов. Это утверждение касается в том числе Никола Пашиняна. Представитель Республиканской партии призвал не скрываться за спиной народа и не выражать каких-либо призывов от его имени. Такое заявление Шармазанов сделал в ответ на слова Пашиняна о том, что "вы (РПА) считаете нецелесообразными проведение досрочных выборов, но не вы должны решать, буду ли я премьер-министром, это решит народ".

"Во-вторых, если ты еще не понял, я сообщу, что твое нахождение в кресле премьера - это результат голосования депутатов НС. Ты стал премьер-министром 8 мая, после голосования в парламенте, а не 1 мая, как тебе кажется", - цитирует Шармазанова NEWS.am.

В-третьих, в Армении государственная власть осуществляется на основе Конституции, а не на основе диктатуры избирателей Пашиняна или кого бы то ни было еще, и все процессы должны осуществляться исключительно в рамках Конституции.

В-четвертых, Конституцией гарантируется принцип разделения властей, и законодательный орган не является придатком исполнительной власти. Наоборот, это Пашинян и его кабинет подотчетны Национальному собранию.

В-пятых, все 105 депутатов Национального собрания при голосовании за тот или иной законопроект основываются на собственных убеждениях, а не на желании Пашиняна и его сторонников.

В-шестых, история знает личностей, которые были намного сильнее и обладали намного большей легитимностью, которых, однако, погубило высокомерие. Пока еще не поздно, советую тебе, учесть этот факт".

Коснувшись слов Пашиняна о том, что он говорил Серж Саргсяну о неправильной оценке властями ситуации в республике и о том, что бывший президент узнал о реальном положении дел после того, как отправил на места спецназ, Шармазанов отметил: "За эти 4 месяца ты имел возможность использовать легитимность и доверие, чтобы не допустить потрясений в стране. Однако вы, господин Пашинян, пошли по наихудшему сценарию, выбрав путь политической вендетты, разделения политических сил на "темных и светлых"".

По мнению вице-спикера, Пашинян - худший премьер-министр за всю историю страны. "4 месяцев было вполне достаточно, чтобы осознать, что вы не можете быть премьер-министром и верховным главнокомандующим страны",- заключил Шармазанов.

На это заявление непременно последует истеричный ответ премьер-министра. Что ж, ждем с большим интересом.

Зульфугар Ибрагимов