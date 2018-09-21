Пашинян купил ереванских таксистов - будет скандал

Больше всех кричащий о недопустимости предвыборных взяток премьер Пашинян, сам же нарушил собственный запрет. Вновь нагло и неразумно использовав административный ресурс для реализации сугубо партийных интересов.

Правительство поспешно, за 2 дня до выборов решило освободить ереванских таксистов от налогов. Мы не можем сказать, что это прямой избирательный подкуп, но мы все понимаем, что проблемы этих людей потом будут решены гораздо в худшем виде. Об этом заявил на встрече с журналистами 20 сентября телеведущий Петрос Казарян, занимающий второе место в списке партии "Процветающая Армения" на выборах в Совет старейшин Еревана, сообщает News.am.

"Мы не можем сказать, что это прямой избирательный подкуп. Но знаете, что означает это поспешное решение: это означает, что проблема не решена. Мы все прекрасно понимаем, что проблемы этих людей будут потом решены гораздо в худшем виде, потому что их в любом случае надо решить", - заявил Казарян.

По его словам, в мире нет ни одной страны, где бы таксист не платил налоги. "Если таксист не станет платить налоги, то у водителя автобуса сразу же возникает вопрос: а почему я должен платить? Социальные выплаты этих людей надо уточнить, освобождение от налогов долго не продлится", - сказал телеведущий.

Напомним, что на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Правительство Армении обсуждает поправки Налогового кодекса и в скором времени придет к решению освободить от налогов частных водителей такси. Премьер неразумно считает, что это станет своего рода социальной помощью и может положительно повлиять на решение проблем городского транспорта.

Более некомпетентный подходу вопросу невозможно представить.

Султан Керим